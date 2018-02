Maduro irá a la Cumbre de las Américas contra viento y marea

Maduro lanzó un desafío al gobierno peruano, que aseguró que no es bienvenido a la cita del 13 y 14 de abril, en la que coincidiría con su par de Estados Unidos, Donald Trump , y gobernantes críticos de su gobierno reunidos en el llamado Grupo de Lima. "¿Me tienen miedo? ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad (...) de Venezuela", retó Maduro.