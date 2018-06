Los memes del último día de Rajoy como presidente

Con motivo de la moción de censura en el Congreso de los Diputados de España que este viernes hizo que Mariano Rajoy, hasta ahora presidente del Gobierno del país, abandonara el cargo, miles de internautas no han perdido la oportunidad para ingeniar todo tipo de memes de lo más originales.



Rajoy llegó a la Cámara pocos minutos antes de que empezara la votación, por lo que un usuario hizo un juego de palabras en refencia con su retraso al acudir al acto parlamentario.





Embed ÚLTIMA HORA

Imagenes de Mariano Rajoy, Soraya Saez, Rafael Hernando y su perro en estos momentos... pic.twitter.com/MnsY5drupC — Bassel (@Bassel2426) 1 de junio de 2018

Embed Siiiiii!!!! Por fin se va el humorista M.Rajoy!! Pensé que este día nunca llegaría, adiós a muchos corruptos!!!

Espero que el #PSOE sepa hacerlo mejor, no es muy difícil, sólo hay que valorar al pueblo no sudar de el.@Pablo_Iglesias_#MocionDeCensura#MocionPsoeARV pic.twitter.com/4JyQzlNGBu — DedeC (@DedecWTF) 1 de junio de 2018

Un internauta bromeó sobre la postura del mandatario, comparándolo con un conejo que trata de pasar desapercibido en un día en el que todas las miradas estuvieron centradas en él.Otro tuitero hizo un guiño a los habituales lapsus lingüísticos de Rajoy, al mismo tiempo que hacía un juego de palabras con la moción de censura que lo ha llevado fuera del cargo: "Estoy muy y mucho e moción ado".Asimismo, otro meme mostraba a Rajoy junto a otros miembros de su partido, el Partido Popular, en una imagen en blanco y negro abandonando el Parlamento como un refugiado huyendo de una guerra.En cambio, otros prefirieron representar a Rajoy bailando con alegría, celebrando así el abandono del cargo de jefe de Gobierno.También se pudo ver a Rajoy despidiéndose de la Cámara parlamentaria con unas palabras en referencia a los casos de corrupción ocurridos durante sus dos legislaturas.

Otro representó a un Rajoy feliz y con sensación de libertad tras la sesión de hoy en el Parlamento.





Embed Lo que se va a echar de menos de Rajoy son sus memes #MocionDeCensura pic.twitter.com/I3yk2XR0r0 — Isα Grєyנσy (@peliirroja99) 1 de junio de 2018

Embed

No faltaron los usuarios que aseguraron que lo que más se echará de menos no será a Rajoy en sí, sino a sus memes, y no hasta hubo quien le dio las gracias por los momentos de humor involuntario que protagonizó.