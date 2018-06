Uno de los iconos de la sabana africana, el baobab, está repentinamente desapareciendo de forma misteriosa, según Nature. Se reporta que 9 de los 13 individuos más viejos y 5 de los 6 más grandes han muerto o "al menos sus partes/tallos han colapsado y han perecido en los últimos doce años".



Estos resultados se han obtenido gracias a un estudio realizado entre 2005 y 2017 por un grupo de científicos de Sudáfrica, Rumanía y EE.UU. Con él se documentaron más de los 60 mayores árboles del continente y sus islas, y los que potencialmente vivirán más tiempo. Al haber recolectado muestras de madera de las cavidades internas y externas de los troncos y de incisiones profundas en los tallos, los expertos se dieron cuenta de que la mayoría de los árboles murieron durante el período de pruebas.



No hay señales de epidemia ni enfermedad

Los investigadores se quedan perplejos ante esa desaparición ya que no encuentran señales de una epidemia o enfermedad. No obstante, suponen que los cambios climáticos registrados en el sur de África podrían influir y a la vez destacan que se necesita más investigación para confirmar esta hipótesis.



El baobab africano (Adansonia digitata) es la planta floreciente más longeva la que se encuentra en las regiones tropicales del continente: pueden vivir hasta 2.000 años. Además, es el árbol más grande de África y su altura alcanza los 25 metros. Se destacan por su particular apariencia de árbol 'al revés': las ramas se asemejan más bien a las raíces.





Baobabs africa