Los beneficios de tener mascotas en una gran ciudad

Un estudio llevado a cabo por científicos de la universidad alemana de Ulm y de la universidad de Colorado, en EE.UU., concluye que los animales domésticos pueden reducir los efectos perniciosos que nos causan las grandes urbes, afectadas por un estrés permanente y una creciente incidencia de trastornos mentales.



Los resultados de la investigación fueron publicados en el sitio web de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.



En el experimento participaron 40 alemanes de entre 20 y 40 años, la mitad de los cuales creció en el campo rodeado por los animales, mientras que el resto eran personas de ciudad y no tuvieron contacto permanente con ellos.



A todos ellos se les propuso resolver un problema matemático simple y para estudiar su reacción, los científicos tomaron muestras de la sangre y saliva de los sujetos 5 minutos antes y también 15, 60, 90 y 120 minutos después.



Y resultó que la reacción del organismo de la gente que tenía contacto permanente con los animales, fue más tranquila.



Los especialistas están seguros de que los microorganismos que transmiten los animales domésticos a sus dueños hacen que el cuerpo humano afronte mejor el estrés, ya que bajo la influencia de las bacterias el sistema inmunológico puede alcanzar un equilibrio en los procesos antiinflamatorios.



De esta forma puede reducirse el estrés, prevenir el riesgo del desarrollo de alergia, así como los trastornos mentales.