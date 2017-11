Lo que dijo Uma Thurman sobre los abusos en Hollywood

Cada vez son más los casos de abusos sexuales que están saliendo a la luz. Tras el artículo del New York Times en el que se acusaba al productor Harvey Weinstein, muchas mujeres decidieron sacar a la luz los casos por los que se han visto afectadas a lo largo de sus carreras, acusando a destacadas personalidades de Hollywood de haber abusado sexualmente de ella. Actrices y celebrities del mundo del cine y del espectáculo, aprovecharon los diversos escándalos para pronunciarse también al respecto, condenando dichos casos y ofreciendo declaraciones al respecto.

La última en hablar ha sido Uma Thurman, que llegó a trabajar con Weinstein en películas como 'Pulp Fiction' o las dos entregas de 'Kill Bill'. Thurman, en una entrevista concedida para el programa de televisión Access Hollywood, al ser preguntada sobre los casos de abusos sexuales, aprovechó para admirar a aquellas mujeres que habían sacado sus respectivos casos a la luz, afirmando ser algo "digno de elogio", sin embargo, la actriz no quiso pronunciarse más al respecto, declarando estar enojada por el tema y no poder ofrecer una clara respuesta sobre ello:

"No tengo una declaración clara que darte porque he aprendido.... no soy una cría y he aprendido que cuando hablo enfadada normalmente suelo arrepentirme de la forma en que me expreso, así que, he estado esperando para sentirme menos enfadada, y cuando esté lista, diré lo que tengo que decir."