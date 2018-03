Le encontró marihuana a su hijo y su reacción se hizo viral

Esta fue la reacción de un padre al encontrar marihuana en los pantalones de su hijo. El hombre, José Zuniga, no pudo esperar a que su hijo Danny regresara de la escuela, y el pasado miércoles decidió grabar un mensaje muy directo que subió a las redes sociales.



"Danny, estoy poniendo tu ropa a lavar. Si encuentro algo que no me gusta, lo tiro", dijo el padre entre enojado y preocupado, mientras coge un bote negro con unos cogollos de marihuana y lanza su contenido por el retrete.



"No me hagas encontrar tu mierda (sic) en mi casa o esto es lo que va a pasar (...) Te quiero y esto lo hago por tu bien", añadió el autor del video, cuya grabación se hizo viral en las redes y fue compartida por multitud de padres que comparten su misma opinión al respecto de que sus hijos consuman drogas.





