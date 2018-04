La triste versión de la familia de Avicii sobre su muerte

La familia de Tim Bergling, conocido como DJ Avicii, ha emitido un comunicado en el que sugiere que el artista y productor fallecido el pasado 20 de abril se pudo haber suicidado.



Aunque el escrito no especifica las circunstancias de su muerte, deja entrever que el estado en que se encontraba habría provocado que se quitara la vida, recoge el semanario estadounidense Variety.



"Cuando dejó de hacer giras, quiso encontrar equilibrio" para "ser feliz y poder hacer lo que más le gustaba: música", pero "luchó contra pensamientos sobre el significado de la vida y la felicidad" porque " quería encontrar la paz" y "no pudo continuar", señala ese texto.



Los familiares de Bergling aseguran que ese músico de 28 años no estaba hecho para la "máquina de los negocios" en la que ese encontraba inmerso, sino que era un hombre "sensible que amaba a sus admiradores, pero evitaba los focos".





DJ Avicii