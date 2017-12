Hace unos días diversos medios comenzaron a difundir esta información sobre una supuesto primer restaurante de carne humana en Japón, citando un comensal argentino que prefirió permanecer anónimo. Pero ahora salió a la luz la terrible verdad que hay detrás de este lugar donde sirven carne humana.



La verdad es que no existe ningun restaurante de carne humana en las afueras de Tokio, pues en Japón no existe una legislación que permita las prácticas caníbales, no por lo menos que sean públicas y abiertas en un lugar de venta. Así lo que varios medios han reproducido como información real, es falsa y todos podríamos vivir tranquilos.



Según la nota falsa, se escribió que un restaurante llamado "Resu ototo no shokuryohin", y que supuestamente significa "Hermano comestible" era el primer lugar en vender carne humana y que según era obtenida de las familias de las personas que decidían vender su cuerpo con ese fin y recibir hasta 30.000 euros.



Al final, según relata el sitio web Verne, el representante de la Embajada de Japón en México desconocía esta información y calificó como "completamente absurda", pues la legislación japonesa no permite el canibalismo, además de explicar que el nombre del lugar no significa "Hermano comestible", sino "productos alimenticios del hermano Res".



Fuente: TKM