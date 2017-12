La terrible carta de un niño a Papá Noel

«Querido Papá Noel: Papá Noel, solo estoy haciendo esto para la clase. Sé que tu lista de niños traviesos está vacía. Y la de niños buenos también. Tu vida está vacía. No sabes los problemas que he tenido en la mía. Adiós».



No se trata de una habitual carta a Papá Noel. Quizás por eso se hizo viral: su publicación en Twitter.



Pero, sobre todo, es una carta preocupante. Por eso, Sarah McCammon, la madre del autor de la misiva se apresuró a aclarar a través de su cuenta de Twitter que el niño no tenía problemas, sino que estos se reducían a su «hermano» y por eso pidió que la gente no se alarmara ni llamara a los servicios sociales.



Su padre también señaló que la canción no es necesariamente representantiva de los sentimientos que el niño tiene respecto a la Navidad. «Es el primero en insistir en que decoremos la casa y que suene la música navideña. Creo que se sentió como podrías sentirte tú o yo si uno de nuestros jefes nos dijera que le escribiéramos una carta a Papá Noel», justificó su padre a «Redbook».