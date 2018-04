La prisión reduce la popularidad de Lula, pero aún gana en cualquier escenario

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene como favorito a ganar las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil, incluso desde la prisión, aunque su respaldo cayó 6 puntos, según una encuesta de Datafolha publicada este domingo.



El sondeo señala que en el caso de que Lula no pudiera ser candidato, la disputa se concentraría entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y la ambientalista Marina Silva,



Lula tiene el 31% de intenciones de voto, según el estudio divulgado por el diario Folha de Sao Paulo, que apuntó que desde enero esa tendencia cayó 6 puntos luego de su encarcelamiento por un caso de corrupción.



En caso de que ex presidente y líder opositor pueda participar en las elecciones, le siguen en intención de voto con 15% Bolsonaro, del Partido Social Liberal, Marina Silva, de Rede, con 10%, y el ex juez Joaquim Barbosa con 8%.



En quinto lugar de intención de voto aparece el ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, con 6%, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), un aliado del presidente brasileño, Michel Temer.



Lula vencería por más de 10 puntos a todos sus adversarios en una segunda vuelta, dice Datafolha.



Pero, en caso de que Lula sea inhabilitado, (lo que decidirá en setiembre la justicia electoral, un mes antes de los comicios), el escenario se modifica radicalmente, ya que aparece como favorito el diputado Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar, en una segunda vuelta con la ambientalista Marina Silva.



Ambos se benefician del llamado electorado "huérfano" de Lula: solo un tercio de los votantes del líder encarcelado dijeron que votarán a alguien que él indique.



Sin Lula en la carrera electoral, el candidato del PT, Fernando Haddad, cuenta con apenas 2%, igual que la aliada Manuela D'Avila, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) seguidos por el 1% del dirigente social Guilherme Boulos, del PSOL.



En este escenario sin Lula crece la figura de Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, ex ministro de Lula y de Fernando Henrique Cardoso, que llega a 9%.



Sin Lula, sus posibles sustitutos del PT, Haddad y el exgobernador bahiano Jacques Wagner, pierden todos en segunda vuelta frente a Bolsonaro, Marina Silva y Alckmin.



Lula sostiene que el proceso por el cual fue condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción en la Operación Lava Jato intenta proscribirlo.



En uno de los escenarios fue evaluado Temer, que cuenta con el 2% de intención de voto: menos que el posee el pre-candidato del gobierno, el exministro de Economía Henrique Meirelles, con 1%.