La mendocina herida en un "afterbeach" está mejor y se salvó por estudiar medicina

Está fuera de peligro y deberá quedarse internada una semana en reposo la joven mendocina que sufrió un accidente durante la tarde -noche del martes, tras asistir a un after beach en un local chileno ubicado en la avenida principal de Reñaca . Agostina Asolino (20) se llama la chica que casi muere desangrada cuando otros mendocinos alcoholizados rompieron un ventanal en el bar.





Después de este incidente las autoridades chilenas se reunieron para consensuar un aumento de la vigilancia en las playas y apuntan a los argentinos como los principales protagonistas del consumo de alcohol y desórdenes. Vecinos y comerciantes denuncian disturbios, principalmente entre los sectores dos y cinco de las playas de Reñaca, como cuenta en un artículo El Mercurio de Valparaíso.





Sólo por fortuna

Gastón Asolino, tío de la joven accidentada, relató que Agostina es de San Martín y viajó a vacacionar al vecino país con tres amigas y los padres de una de ellas. "Están desde el viernes en Chile. El martes fueron a un boliche. Unos chicos se pelearon y rompieron una ventana. Los vidrios al caerse le golpearon en la pierna izquierda y empezó a perder mucha sangre", dijo.





Después explicó, que al comunicarse con su hermano para acceder a más detalles del estado de su sobrina pudo averiguar que el corte se produjo en la arteria poplítia y en dos venas más. "Agostina estudia medicina y con sus conocimientos guió a un chico para que la ayudara, porque la gente al ver la sangre se quedó sin saber qué hacer".





"Había un chico que también es de San Martín que se llama Agustín y se lo encontró allá por casualidad. Él se sacó la remera y le hizo un torniquete que la salvó de morir desangrada. Llegó la ambulancia y se la llevaron al hospital. Estuvo internada en terapia intensiva. Se comunicaron con mi hermano. El dueño del boliche le pagó el viaje en avión y la estadía en el hotel", detalló Gastón.





renaca-2.jpg Agostina Asolino (20).



Agostina tendrá que quedarse una semana más para recuperarse. Fue pasada a sala común y se encuentra estable. Desde la familia creen que a pesar de la tragedia se produjeron varios hechos con suerte. "En el mismo after habían llamado a una ambulancia porque había una chica con coma alcohólico. Si no hubiese sido por eso, no habría podido ser asistida rápidamente", cuenta el tío.





Otro de los hechos que describe como un milagro fue que en la operación participó un especialista en el tema. "Estaba en el hospital de guardia un cirujano vascular. A la arteria se la reconstruyeron y respecto a las otras dos venas, que también se cortó, a una le hicieron un bypass y a la otra se la anularon. La operación duró dos horas", señaló Gastón.





Más controles

La policía de investigaciones, la armada, carabineros y la alcaldesa de Viña del Mar, Virgina Reginato, se reunieron el miércoles para elaborar un plan de contingencia y controlar los desórdenes que ocurren en uno de los destinos más elegidos por los mendocinos para pasar sus vacaciones. Aseguran que los problemas son protagonizados por extranjeros.





Según El Mercurio de Valparaíso desde el 1 de enero hasta la fecha la policía ha verificado más de 158 infracciones y 19 personas han cometido algún tipo de delito o falta en la playa lo que demanda un esfuerzo permanente de los carabineros. "Tenemos que ordenar la ciudad para que la gente que viene a veranear disfrute y no tenga inconvenientes", declaró Reginato.





Se reforzará la vigilancia para disminuir los incidentes que se dan en Reñaca y las fiestas en la noche. Y es que han detectado que jóvenes de 14 a 22 años consumen alcohol en las playas situación que está prohibida según la legislación chilena.