La fundación de Kevin Spacey se disolverá por las denuncias de abuso

La fundación benéfica del actor Kevin Spacey, que operaba en el Reino Unido y en Estados Unidos, se disolverá mañana, según informó hoy la propia ONG en su página web.



La clausura de la Kevin Spacey Foundation se produce meses después de que el actor se viera envuelto en un gran escándalo sexual en el que recibió decenas de acusaciones por acoso y que han arrastrado al actor al ostracismo.



"Hemos llegado a la conclusión de que el trabajo de la fundación ha dejado de ser viable y cerrará mañana, 28 de febrero de 2018", reza el comunicado colgado en su web.



La organización, fundada por el actor en 2011, se dedicaba a identificar y formar a nuevas promesas de la actuación para ayudarlas a introducirse en la industria cinematográfica.



"Queremos agradecer a todos los socios, artistas y demás organizaciones que han colaborado con la fundación con un gran trabajo a lo largo de los años", continúa el mensaje que anuncia su disolución.



La rama británica de la fundación estaba dirigida por Steven Winter, quien trabajó con el actor estadounidense en el teatro londinense Old Vic, de donde Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015.



Tras destaparse el escándalo, la institución británica recibió quejas de unas 20 personas que aseguraron que fueron víctimas de la "conducta inapropiada" del entonces director artístico.



Kevin Spacey fue acusado en octubre del pasado año por su compañero de profesión Anthony Rapp de un caso de acoso sexual en 1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y Spacey 26.



Tras esa denuncia, varios testimonios se sumaron a la acusación e incluso trabajadores y exempleados de "House of Cards" -serie que poco después anunció que dejaría de contar con el actor para su última temporada- señalaron que habían sufrido agresiones y abusos sexuales por parte de Spacey durante la producción de la serie.



La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admitir su homosexualidad y asegurar que no recordaba el episodio del que le acusaba, aunque dijo que si realmente tuvo lugar le debía "la más sincera disculpa".