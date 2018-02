El mural creado con aerosoles en el complejo conocido como 5Pointz era un verdadero museo al aire libre en constante transformación. Estaba situado no muy lejos del puente que conecta Manhattan con Queens, en Long Island City. Cubría hasta el último centímetro de las fachadas de un viejo almacén abandonado. La obra fue destruida hace cuatro años para en su lugar construir un edificio de apartamentos de lujo. Este lunes, un juez decidió que el dueño de la estructura debe compensar a sus creadores con 6,7 millones de dólares por los daños.

Los artistas usaron las paredes del edificio en Jackson Avenue durante dos décadas para expresarse con el aerosol. Contaban con el consentimiento de Jerry Wolkoff, el dueño de la propiedad. Pero su destrucción alimentó un intenso debate sobre si los grafitis deben ser considerados como un arte que debe ser protegido o si el propietario del edificio tenía plenos derechos sobre la obra que se creó en sus paredes. Esas fueron las dos preguntas esenciales a las que debía responder los seis miembros del jurado que siguió las deliberaciones.

El juicio concluyó el pasado mes de noviembre en el barrio de Brooklyn. Duró tres semanas. Los 21 artistas que participaron en la demanda basaron su acción en una legislación, la Ley de Derechos de los Artistas Visuales de 1990, que permite prevenir la destrucción intencionada o negligente de cualquier trabajo de amplio reconocimiento público. Los paneles pintados con aerosoles podían verse perfectamente al llegar a la estación elevada de la línea 7 de metro, en Davis Street, con Manhattan al fondo.

El nombre 5Pointz hacía referencia a los cinco barrios de Nueva York uniéndose en un único lugar. Wolkoff dio acceso a los artistas a su propiedad en 1993. El lugar se convirtió desde entonces en un imán que atrajo a cientos de artistas del grafiti, que durante semanas podían exponer sus creaciones. Algunos trabajos eran permanentes. Tenían hasta su propio curador, un artista conocido como MeresOne, que ponía orden en esta muestra abierta al cielo. Se calcula que se crearon cerca de 11.000 piezas, que se fueron superponiendo una sobre otra.





Los murales de 5Pointz se convirtieron en una atracción turística y el espacio fue utilizado como escenario en películas como "Now You See Me". Hasta que Wolkoff procedió a cubrir el mural con pintura blanca en octubre de 2013. Era solo el primer paso de un destino fatal. El edificio fue derribado para preparar el terreno para la construcción de la torre en 2015. El propietario defendió durante el proceso que los artistas sabían que el edificio tenía los días contados.