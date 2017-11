Impresionante decoración para Halloween

Esta semana Tom BetGeorge subió un vídeo de sus decoraciones de Halloween, que consiste en un alumbrado y música de la película Pesadilla antes de Navidad. BetGeorge, que también tiene un negocio dedicado a los alumbrados, comentó que lleva planificando sus decoraciones desde enero. Preparó un aspecto diferente del alumbrado cada mes, como la edición de audio, programación de luces, construcción y montaje, entre otros.





BetGeorge dijo que creó el alumbrado con el objetivo de darle un regalo a su comunidad: un evento gratis para familias que no pueden permitirse ir a Disneyland u otro sitio para Halloween. El empresario afirma que muchas personas le quieren dar dinero, pero que él no acepta donaciones directamente. Lo que hace es sacar una caja de recaudaciones cada noche y dona lo que recibe a la Casa McHenry, un centro para indigentes en Tracy.





El empresario, que ha realizado varios alumbrados para Halloween y Navidad a lo largo de los años, comenta que antes de publicar el vídeo anual de sus alumbrados, normalmente solo recibe centenares de visitantes cada noche. BetGeorge dice que después de publicar el vídeo, suele recibir miles de visitas. En Navidades pasadas, su alumbrado llegó a tener más de 100.000 visitantes el mes de diciembre.





BetGeorge comparte que este año marca su segundo alumbrado para Halloween. Será su quinto alumbrado para Navidades. No obstante, tener un alumbrado en un barrio residencial no está sin sus preocupaciones.





"Cada noche que viene la policía, se me para un poco el corazón, pero luego solo me dicen que han venido para ver el alumbrado y han traído a sus familias. Algunos de los policías también tienen alumbrados y a veces me vienen a visitar para preguntarme cómo lo hago. La comunidad y la ciudad me apoyan mucho y me alegro de poder ofrecer esto como un evento gratis, divertido y local".





