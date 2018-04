Heredó 1,5 millones de euros y lucha por tenerlos

Un hombre italiano que recibió una herencia de su abuelo encontró entre sus pertenencias una caja fuerte con unos 3.000 millones de libras italianas en su interior, pero todo ese dinero no le ha traído hasta ahora nada más que problemas, informa el diario Corriere Della Sera.



Cuando el hombre, identificado como Luigi C., fue al banco para cambiar todo ese capital a euros, descubrió que ya no era posible hacerlo, porque la antigua divisa dejó de tener validez en el 2012. Desde ese año, las libras italianas no pueden ser cambiadas.



Afortunadamente, el abuelo de Luigi C. era bastante rico y le dejó a su nieto dos departamentos y varias cuentas bancarias con sumas significantes.

Sin embargo, cuando el hombre convirtió a euros el dinero encontrado en la caja fuerte de acuerdo al valor de la libra italiana del año 2012, se dio cuenta de que se trataba de 1,5 millones de euros.



Ahora Luigi C. quiere luchar en los tribunales para que le permitan recibir en euros la suma heredada. "Es cuestión de principios", declaró.