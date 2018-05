Hallaron de casualidad una vasija de la dinastía Qing que vale una fortuna

Una valiosa y excepcional vasija china que fue descubierta de casualidad en el desván de una casa en Francia encabezará el próximo 12 de junio un remate de la casa de subastas Sotheby's con un precio inicial de medio millón de euros (unos 589.000 dólares), informa The Guardian.



El recipiente, que no despertaba especial interés de parte la familia, permaneció guardado en la misma vivienda durante varias generaciones. "A nosotros no nos gustaba demasiado la vasija y a mis abuelos tampoco les agradaba", expresó el dueño del preciado objeto.





dinastia qing2.jpg

Sin embargo, tras revisar el artefacto, los expertos determinaron que se trataba de una pieza de porcelana producida en el siglo XVIII para el emperador chino Qianlong, de la dinastía Qing.



"La presencia de diseños tan elaborados e intrincados son excepcionalmente raros en la porcelana imperial Qing", indica la casas de subastas, además de detallar que la vasija está decorada con "un paisaje idílico con ciervos y grullas".



"Esta es la única de las vasijas de las que tenga conocimiento que lleva semejante detalle", expresó Olivier Valmier, experto en arte asiático de Sotheby's. Y concluyó: "Es una gran obra de arte".