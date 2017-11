La diva del cine italiano Gina Lollobrigida denunció que sufrió dos abusos sexuales en su carrera, en una entrevista con un medio italiano.





"Yo también lo he sufrido, más de una vez, y no lo he denunciado", contó al programa "Porta a Porta".





"La primera vez tenía 19 años, aún iba a la escuela (...) Era inocente y no conocía el amor, así que fue grave", relató.





"De la segunda, mejor no hablar", añadió y dijo que ya estaba casada.





gina-2.jpg



En su caso, de haber denunciado habría perdido ambos trabajos, uno en Italia y otro en el extranjero, señaló sin mencionar los nombres de los agresores.





Además, agregó que cuando no se trata de acoso, sino de algo más, "no se puede borrar, sino que permanece dentro y condiciona tu carácter".





Lollobrigida fue, junto con Sophia Loren, una de las grandes divas del cine de Italia.





Tras éxitos en casa como "Pan, amor y fantasía", inició una rutilante carrera en Hollywood, donde trabajó, entre otros, junto con Humphrey Bogart, Burt Lancaster o Frank Sinatra.





Sus declaraciones se producen en el marco del escándalo de abusos sexuales protagonizado por el influyente productor estadounidense Harvey Weinstein , tras el que también han sido denunciados otros destacados cineastas y actores.