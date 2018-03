Facebook hace que borrar los datos personales sea más fácil

Los usuarios de Facebook podrán borrar sus actividades y datos de la red social, reforzar la seguridad de su cuenta, controlar su información personal y administrar quién ve las publicaciones y perfiles, anunció hoy la empresa como parte de sus nuevas políticas de privacidad tras el escándalo por el "uso indebido" de datos con fines políticos.



Las publicaciones, reacciones, comentarios y búsquedas ahora se podrán borrar desde la herramienta "Accede a tu Información", y las personas también podrán descargar sus datos compartidos con Facebook, explicaron Erin Egan, vicepresidente y líder de Privacidad, Políticas, y Ashlie Beringer, vicepresidente y asesora jurídica adjunta de la compañía.



También informaron que están "facilitando que las personas puedan descargar sus datos compartidos con Facebook - son sus datos, después de todo-. Puedes descargarlos en una copia segura e incluso migrarlos a otro servicio".



"Esto incluye fotos que has subido, contactos que has añadido a tu cuenta, publicaciones en tu línea de tiempo y más", añadieron los ejecutivos.



En cuanto a la privacidad, explicaron que los usuarios podrán "sumar más capas de protección" a la cuenta, como la autenticación de dos pasos: "Si activas esta función y alguien intenta ingresar a tu cuenta desde un dispositivo que no reconocemos, se te contactará para confirmar que eres tú quien está intentando el acceso", señalaron las voceras corporativas en un comunicado.



La nueva opción permite además revisar qué contenidos se compartieron y borrar lo que se desee, lo que incluye publicaciones "que has compartido o a los que has reaccionado, solicitudes de amistad que has enviado y cosas que hayas buscado en Facebook".



Asimismo será posible "administrar quién ve tus publicaciones e información de perfil", aseguraron los ejecutivos.



Por otro lado, anunciaron un rediseño del menú de configuración en dispositivos móviles "para facilitar el acceso a herramientas y controles. En lugar de tener las opciones de configuración en casi 20 pantallas diferentes, ahora son accesibles en un solo lugar".



"Es nuestra responsabilidad contarte cómo recopilamos y utilizamos tus datos en un lenguaje detallado pero también sencillo de entender", reconocieron Egan y Beringer, y anticiparon que "en las próximas semanas" habrá mas actualizaciones "para comunicar con más claridad los datos que recopilamos y cómo los usamos".



Estas medidas se suman a las anunciadas la semana pasada por el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, que habló de "tomar rigurosas medidas contra el abuso de la plataforma, fortalecer nuestras políticas y facilitar a las personas la posibilidad de restringir el uso de sus datos por parte de apps".



La crisis en la compañía comenzó a mediados de este mes cuando una investigación reveló que la consultora Cambridge Analytica había usado los datos de 50 millones de usuarios para desarrollar un software que predijera la intención de voto de esas personas, con el objeto de influirlas a favor de Donald Trump.



Esos datos habían sido recolectados por una aplicación creada por el profesor de la Universidad de Cambridge Alexandr Kogan, desarrollada con fines académicos.



Debido a una serie de permisos amplios que Facebook otorgaba hasta 2014 a los desarrolladores, la app de Kogan fue descargada por 270 mil personas pero permitió también acceder a la información de los amigos de esos usuarios, con los que el universo de afectados se amplió a 50 millones.



A partir de allí, parlamentarios de Gran Bretaña y de Estados Unidos quieren que Zuckerberg comparezca en los parlamentos para dar explicaciones.