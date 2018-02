Estados Unidos: republicanos son reacios a endurecer la ley de armas

Líderes republicanos en el Congreso estadounidense se negaron a aumentar los controles en la venta de armas tras la masacre en una escuela en Florida, mientras los estudiantes que sobrevivieron al ataque se preparaban para una difícil vuelta a clases.





El Congreso está bajo fuerte presión luego del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, al norte de Miami, que dejó 17 muertos el Día de San Valentín.





El presidente de la Cámara Baja, el republicano Paul Ryan, dijo que "muchas fallas" en el sistema permitieron al atacante Nikolas Cruz, de 19 años, adquirir legalmente un rifle de asalto AR-15 a pesar de numerosos indicios de problemas mentales y comportamiento violento.





"Hay muchas fallas. Desde la policía local (que no actuó) hasta el FBI que no siguió las pistas que obtuvo", dijo Ryan a periodistas.





"No deberíamos prohibir el uso de pistolas para ciudadanos respetuosos de la ley. Deberíamos enfocarnos en asegurarnos de que los ciudadanos que no deberían obtener armas no las consigan", señaló.





Este tema polariza a la sociedad estadounidense. Los defensores de las armas, secundados por la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), reclaman su derecho constitucional a andar armados.





Del otro lado, sobrevivientes de la masacre amparados por el ala demócrata lideran el movimiento #NeverAgain (nunca más) con el que buscan poner coto a los tiroteos masivos que ocurren con frecuencia en Estados Unidos





El presidente Donald Trump propuso armar y entrenar a algunos maestros para que supuestamente puedan detener futuros ataques, una idea ampliamente rechazada por el cuerpo docente pero sobre la que Ryan se pronunció a favor.





Para Steve Scalise, el republicano número tres de la Cámara de Representantes, lo que se necesita es una mejor aplicación de la legislación existente.





"Cuando se contemplan nuevas leyes, creo que lo más importante que podemos ver es: ¿qué pasa con todas las leyes que ya están, que no se aplicaron, o que no se aplicaron correctamente?", dijo Scalise, sobreviviente de un tiroteo en junio de 2017 durante un partido de béisbol.