Estados Unidos inauguró embajada bajo un baño de sangre

El balance dramático en este día de celebraciones del lado de Israel y Estados Unidos constituye la más mortífera del conflicto israelo palestino desde la guerra de 2014 en la Franja de Gaza.

Mientras los funcionarios estadounidenses e israelíes celebraban un momento "histórico" y la fortaleza de su alianza bajo una gran carpa blanca plantada en los terrenos de la nueva embajada en Jerusalén, decenas de miles de palestinos protestaban a pocos kilómetros de distancia, en la Franja de Gaza bloqueada.

Los más atrevidos, arriesgando sus vidas, enfrentaron los disparos de soldados israelíes arrojando piedras e intentando forzar el fuerte dispositivo de seguridad en la zona.

Israel había advertido de que usaría "todos los medios" para proteger a sus soldados y la barrera.

Según el Ministerio de Salud en Gaza, 52 palestinos murieron por disparos israelíes en la frontera con Israel, y cientos resultaron heridos. Entre los muertos figuran "ocho niños menores de 16 años", dijo por su parte el embajador palestino ante la ONU.

La decisión de Estados Unidos, denunciada y criticada por la casi totalidad de la comunidad internacional, rompe con décadas de diplomacia estadounidense y de consenso internacional. Sólo Guatemala y Paraguay se han comprometido a imitar a Estados Unidos y trasladar sus embajadas a la Ciudad Santa.

"Crímenes de guerra"

La Autoridad Palestina acusó a Israel de cometer una "horrible masacre" en la frontera de Gaza con ese país y pidió "una intervención internacional inmediata para frenar" esta ofensiva, "cometida por las fuerzas israelíes de ocupación".

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció a Trump, que según él "hizo historia" al trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

"Éste es un momento histórico. Presidente Trump, al reconocer lo que pertenece a la historia, usted hizo historia", dijo Netanyahu en la ceremonia de inauguración de la misión diplomática.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, reafirmó el compromiso de su país con una "paz global y duradera entre Israel y palestinos", pero no mencionó a los muertos en un escueto comunicado divulgado en Washington.

Miles de personas se manifestaron desde la mañana en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. Los soldados israelíes abrieron fuego cuando los manifestantes se acercaron a la valla, donde el ejército casi duplicó sus efectivos.

Amnistía Internacional (AI) pidió a Israel que acabe "inmediatamente" con la represión a tiros de las protestas en la Franja de Gaza, que calificó como una "abominable violación" de los derechos humanos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también expresó su preocupación por las sangrientas escenas de esta jornada. "Asistimos a una multiplicación de los conflictos, los viejos conflictos parecen no morir jamás", declaró a la prensa.

Amigo de Sion

De los 193 países de la Asamblea General de la ONU, 128 condenaron la decisión de Estados Unidos, incluyendo aliados de ese país, como Francia y Reino Unido. La votación provocó la ira de Washington y amenazas de retorsión por parte de su embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Jerusalén se llenó de banderas israelíes y estadounidenses y de carteles que rezan "Trump make Israel great again" (Trump hace que Israel vuelva a ser grande) o "Trump is a friend of Zion" (Trump, amigo de Sion).