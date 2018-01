España investigará a Shakira

El fiscal portavoz de la provincia de Barcelona, José Miguel Compañy, dijo el martes que la investigación comenzó en diciembre tras una denuncia de la Agencia Tributaria de España, la cual sostiene que la cantante colombiana no cumplió con sus obligaciones fiscales durante los tres años anteriores a la mudanza oficial de su domicilio a Barcelona.





Shakira, de 40 años, trasladó en 2015 de forma oficial su residencia de Bahamas a Barcelona, donde vive con su pareja, el jugador del Barça Gerard Piqué y los dos hijos de ambos.





Pero las autoridades fiscales españolas sospechan que la artista pudo haber incurrido en un delito fiscal si se comprueba que ya residía de forma efectiva en España entre los años 2012 y 2014.





Según las leyes tributarias españolas, debe pagar impuestos en el país toda persona que resida en territorio nacional durante más de seis meses cada año o, salvo prueba de que reside en el exterior, si el cónyuge o hijos menores de edad residen en España.





Su relación con Piqué se remonta a 2011.





Las autoridades consideran que la cantidad defraudada supera los 120.000 euros (147.000 dólares) por impuesto cada año. También presumen que existió intención clara de defraudar.





En 2015, la revista Forbes situó a Shakira en el número 81 de su lista de mujeres más poderosas del mundo, con ventas millonarias de álbumes, derechos musicales y de imagen. También ha sido galardonada con multitud de premios, incluidos varios Grammy.





Anna Forastier, portavoz de PwC en Barcelona, informó que la auditora fue contratada por Shakira para hacer frente a la investigación con las autoridades españolas, pero dijo que no está autorizada a comentar detalles de la misma.





La estrella, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, apareció el año pasado en una serie de documentos sobre paraísos fiscales conocidos como "Paradise Papers" junto a músicos como Bono de U2 y Madonna.





Según los archivos _ divulgados entre otros medios de comunicación por el diario digital El Confidencial, de España _ Shakira trasladó en 2009 todos sus derechos de propiedad intelectual, bienes musicales y marcas a una empresa con sede en Malta, un país de la Unión Europea que se enfrenta a sospechas de actuar como paraíso fiscal.





El domicilio oficial de Shakira aparecía entonces situado en Bahamas en los archivos de dos proveedores de servicios en paraísos fiscales. Los abogados estadounidenses de la cantante dijeron en aquel momento a El Confidencial que Shakira pasaba largas temporadas viajando por el mundo.





"Es de conocimiento público que esto no es así," dijo el martes Compañy a The Associated Press. El fiscal portavoz de Barcelona añadió que las diligencias de investigación permanecerán abiertas hasta mediados de junio, cuando la fiscalía decidirá si procede o no a abrir una querella contra la cantante colombiana.





De confirmarse la querella, Shakira pasaría a engrosar la lista de personalidades de la música y el deporte que se han visto en problemas con el fisco español, y que incluye a los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.





En noviembre, Shakira anunció que cancelaba por motivos médicos los primeros conciertos de la gira europea por su undécimo álbum, "El Dorado". Se prevé que la gira comenzará en junio en Alemania y llevará a la artista a una decena de países europeos antes de cruzar el Atlántico para actuar en Estados Unidos a partir de agosto.