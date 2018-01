Eliza Dushku tamién denunció haber sido abusada

Desde que el escándalo de los numerosos abusos sexuales de Harvey Weinstein salió a la luz, muchos actores, actrices y miembros de la industria cinematográfica en general se han sentido con la valentía suficiente de contar sus casos personales. Con el objetivo de contribuir a la visualización de la gravedad de la situación y la creación de medidas para que cese, nuevos casos continúan descubriéndose prácticamente día tras día. Eliza Dushku, actriz de series como 'Buffy, cazavampiros' o 'Dollhouse' publicó el 13 de diciembre en su cuenta personal de Facebook un detallado post donde acusa a uno de los coordinadores de especialistas más famosos de la industria, Joel Kramer, de abusar sexualmente de ella cuando sólo tenía 12 años.



En el post cuenta con todo detalle el incidente que tuvo lugar hace 25 años pero que no ha confesado hasta ahora, ya que asegura no haber tenido la fuerza suficiente como para hablar de él. "Estoy agradecida por las mujeres y hombres que han dado un paso antes que yo en los recientes meses" cita la publicación. "¿Por qué confesar ahora? Tenía 12 años, él 36. Es incomprensible. ¿por qué ningún adulto en el set consideraba este acercamiento tan intenso y repentino como algo extraño?" continúa la actriz, haciendo referencia al rodaje de 'Mentiras verdaderas' durante el que tuvo lugar el caso, cuando tan sólo era una niña.

Además, Dushku también menciona el apodo con el que Kramer la llamaba a modo de coqueteo: "Jail bait" (cebo de cárcel), es decir, "persona que no tiene la edad permitida legalmente como para tener una relación sexual consentida y hacerlo podría ser considerado como violación ilegal". La actriz relata a lo largo de la publicación y con todo detalle el momento del abuso sexual que tuvo lugar en un hotel de Miami. Allí, Joel Kramer intentó descaradamente practicar sexo con ella mientras la actriz fingía estar dormida.

Empoderada por la valentía de las mujeres que recientemente han contado sus historias personales, la actriz asegura no haber podido aguantar más para confesar su caso, sabiendo que Kramer sigue ocupando un alto cargo en la industria.

James Cameron, director de 'Mentiras Verdaderas', en cuyo rodaje tuvo lugar el abuso hacia Eliza Dushku, ha respondido en el tour de la prensa TCA (Television Critics Association) a las acusaciones, admirando la valentía de la actriz de confesar su historia y asegurando no saber nada al respecto. "El caso es que esto ha estado pasando delante de nuestras narices sin que tuviésemos ni idea. Creo que dar el paso de hablar es importante para todas las industrias, sobre todo en Hollywood, para crear seguridad para que la gente cuente sus casos, que sepan que están seguros." explicó el director, según informa The Hollywood Reporter. "No creo que esto sea cosa de Hollywood, Hollywood es ahora el foco de atención. Este es un gran momento en la historia que desafortunadamente se ha fundado en tragedias personales que han ocurrido a muchísimas de estas mujeres. Esto no es una evaluación de Hollywood o América, esto es una evaluación de la raza humana" Además, Cameron asegura que de haber sabido los abusos sexuales de Kramer hacia Dushku, no hubiese tenido piedad.

Fuente: ECartelera