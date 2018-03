El papa Francisco se convirtió en el foco de controversia para la comunidad cristiana luego de que supuestamente negara la existencia del infierno durante una conversación con un periodista.

El Vaticano reconoció que el pontífice mantuvo esa reunión, pero negó que el artículo publicado por el diario italianohaya recogido sus palabras de forma certera."No se citan las palabras textuales pronunciadas por el Papa", puntualiza un comunicado de la Santa Sede respecto a la nota de Eugenio Scalfari, cofundador de ese periódico italiano. El artículo fue reproducido íntegramente por otros medios locales, y plantea interrogantes sobre qué pasa y a dónde van a parar las almas de las personas pecadoras después de la muerte."No son castigadas. Aquellas que se arrepienten obtienen el perdón de Dios (...), pero las que no se arrepienten, y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen. No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras", habría respondido el Papa, de acuerdo al periodista italiano."Lo que informa el autor en el artículo es el resultado de su reconstrucción [...] Por lo tanto, ninguna cita del artículo antes mencionado debe considerarse una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre", asevera el Vaticano, añadiendo que el papa Francisco efectivamente recibió a Scalfari, "pero no le dio ninguna entrevista".No es la primera vez que Eugenio Scalfari se ve envuelto en la polémica por su labor periodística en torno al Vaticano. A finales de 2013, tras reproches de la Santa Sede por la transcripción inexacta de una entrevista con el papa Francisco, el periodista admitió que no suele grabar ni tomar nota de sus entrevistas.