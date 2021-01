El único país del mundo sin casos de Covid-19 y con vacuna

Sus apenas 18.000 habitantes, que viven casi todos del turismo, no se contagiaron de Covid-19. Toda la población comenzó a ser vacunada el domingo 3 de enero. Los 53 pacientes que recibieron la vacuna Moderna, fueron los primeros en recibir la dosis.

La clave del éxito de no tener contagiados es que apenas la pandemia comenzó, en marzo del 2020, las autoridades de Palaos, restringieron completamente el ingreso a la pequeña isla. Este cierre total de fronteras hizo que la isla no tenga contagiados y ser uno, o tal vez, el único país del mundo en el que el coronavirus no tocó su suelo ni sus habitantes.

Palaos recibió 2800 dosis de la vacuna Moderna el 2 de enero del presente año. El objetivo de las autoridades es vacunar al 80 por ciento de la población para obtener la inmunidad de rebaño. Aunque vacunarse no es obligatorio, el gobierno estima que la mayoría de la población se vacunará.