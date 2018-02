El relato de una sobreviviente argentina de la masacre en Florida

Sol Duarte tiene 14 años. Se encuentra cursando el tercer año de la secundaria en Stoneman Douglas, la escuela en donde un joven de 19 años asesinó a 17 personas e hirió a otras 20 durante este 14 de febrero.



La adolescente contó que si bien se encontraban en otro edificio del predio, escucharon un ruido extraño y creyeron que se trataba de un simulacro.

"Nos dijeron que evacuemos pero no sabíamos que estaba pasando, creíamos que era un simulacro porque ya lo habíamos hecho otras veces", relató Sol.

Además contó que su hermana comenzó a enviarle mensajes preguntándole cómo estaba y fue ahí que se dio cuenta de la magnitud del atentado.

"Mi hermana me dijo que no era un simulacro y empezamos a ver en Internet con nuestros teléfonos lo que estaba sucediendo. Le escribí a mis papás porque no podía hablar: 'Te amo. Gracias por todo siempre', le puse a los dos".

"Yo vi a dos personas muertas en el patio. Además me contaron que un profesor se puso delante de los alumnos para protegerlos y lo mataron. Dieron la vida por nosotros", agregó.

Sol explicó que ahora el establecimiento se encuentra cerrado y que por el momento no habrá clases. "Estamos todos destrozados. Hay gente que perdió amigos, novios, hermanos. Es muy terrible, agregó".

Sobre la situación que se vivió adentro del predio antes de ser evacuados, la adolescente relató que muchos no sabían si iban a salir con vida. "Fue todo muy confuso y mucha gente se escribió el número de teléfono de sus padres en los brazos por si llegaban a morir".