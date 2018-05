El Papa duro con el rol de los medios

El papa Francisco criticó este jueves con dureza el rol de los medios de comunicación durante los golpes de Estado y aseveró que "ensucian a la gente con calumnias y difamación".

"En la vida civil, en la vida política, cuando se quiere hacer un golpe de Estado, los medios comienzan a hablar de la gente, de los dirigentes, y con la calumnia y la difamación los ensucian", denunció el Pontífice durante la misa matutina en la residencia de Casa de Santa Marta.

"Después llega la Justicia, los condena, y al final se hace el golpe de Estado", agregó Jorge Bergoglio, quien comparó la situación con "la persecución que se ve cuando la gente en el circo gritaba para ver la lucha entre los mártires y las fieras o los gladiadores".

El Pontífice remarcó además que el origen del problema es "la instrumentalización del pueblo y su desprecio, cuando se lo convierte en masa".

Así, insistió Francisco, "se crean condiciones oscuras para condenar a la persona y luego se disuelve la unidad".

En razón de ello, convocó Bergoglio, "se debe andar por el camino de la unidad".

"Y no una unidad ficticia, que no tenga sustancia y que solo sirve para dar un paso más allá, condenar a la gente y llevar adelante intereses que no son nuestros", propuso.