El fuerte relato de Uma Thurman

La actriz norteamericana Uma Thurman reveló en una entrevista exclusiva que publicó el New York Times que fue acosada por el productor cineamatográfico Harvey Weinstein en dos oportunidades.





Thurman reveló en la entrevista publicada que "siente muy mal" por todos los casos de acoso de Weinstein posteriores a los que sufrió ella.





"De alguna forma soy una de las razones por las cuales muchas jóvenes ingresaron en su habitación solas como lo hice yo", acotó.





La actriz relató que el primer acoso de Weinstein -de quien en octubre pasado el mismo Times publicó una investigación donde varias actrices lo acusaban de abuso, violación y conductas sexuales inapropiadas dando inició al mayor escándalo de Hollywood- se produjo en París, y ocurrió luego de que se conocieran muy bien.





"El pasaba horas hablando conmigo sobre los materiales de trabajo y resaltando mi valor actoral. Quizás esto hizo que no advirtiera algunas señales de alarma", dijo sobre Weinstein, que erigió su carrera de éxito junto con la de Quentin Tarantino y que produjo los filmes de éste donde ella trabajó, "Tiempos violentos" y "Kill Bill".





En el reportaje que concedió a Maureen Dowd y que publicó este sábado el Times, Thurman contó que la primera situación de acoso se dio en un hotel de París donde ella fue a discutir con él cuestiones relativas a un guión y se lo encontró con una bata de baño.





"Aunque eso no me hizo sentir amenazada, me pareció que era una rareza de él, como la que puede tener un tío chiflado de la familia", relató la actriz, aunque agregó que luego de eso Weinstein le pidió que lo acompañara a otro sitio para hablar más cómodamente y que de pronto se encontraron en un sauna, con ella vestida. Allí le dijo "esto es rídiculo, ¿qué estamos haciendo?" y él abandonó el lugar nervioso y disgustado.





Thurman contó que el segundo acoso fue en el hotel Savoy de Londres y que allí, Weinstein se "abalanzó" sobre ella "haciendo todo tipo de cosas desagradables".





Luego de esta situación, Weinstein se disculpó con un ramo de rosas amarillas e inmediatamente sus asistentes se pusieron en contacto con ella para ofrecerle nuevos papeles, contó la actriz.





A raíz del incidente, decidió encontrarse con Weinstein y le advirtió: "Si haces con otras personas lo que hiciste conmigo perderás tu carrera, tu reputación y tu familia".





A pesar de que Thurman siguió trabajando en proyectos de Miramax, la productora de Weinstein, la relación entre ellos quedó cortada desde ese momento.