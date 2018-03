Hace 40 a√Īos, tras un d√≠a de manifestaciones, militantes de la causa gay llenaron las calles de S√≠dney para una noche de celebraci√≥n. Pero la polic√≠a intervino y golpe√≥ con dureza a decenas de personas.





Los medios publicaron los nombres de los manifestantes, que sufrieron el desprecio de la opini√≥n p√ļblica en un clima de opresi√≥n y prejuicios.





Parec√≠a imposible que de aquella violencia naciera una de las mayores fiestas callejeras del mundo: el Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras (carnaval gay y l√©sbico de S√≠dney), que celebra su 40¬ļ aniversario el s√°bado.





"Hubo aquella noche, que comenz√≥ como una celebraci√≥n y termin√≥ con disturbios violentos y brutales", cuenta a la AFP Kate Rowe, una militante que ten√≠a 27 a√Īos en el momento de los hechos.





"En términos históricos, respecto a los derechos de los gays, en vez de oprimirnos, esto sirvió en realidad de catalizador de la situación en la que nos encontramos ahora".





Rowe pertenece al grupo de los llamados "setentayochistas".





El 24 de junio de 1978, los militantes de la causa homosexual quer√≠an conmemorar las protestas de Stonewall en Nueva York, que hab√≠an estallado a√Īos antes durante una redada policial en un bar gay.





- Olían a alcohol -

"¡Salgamos de los bares para ir a la calle!", era el grito de guerra de los manifestantes. Algunos vestían disfraces coloridos para festejar aquella ocasión, otros los usaban para ocultar su identidad.





Seg√ļn Rowe, que asum√≠a entonces por primera vez su homosexualidad en p√ļblico, un millar de personas estaban de fiesta cuando apareci√≥ la polic√≠a del estado de Nueva Gales del Sur.





"Me golpearon y me echaron al furgón policial. Estaba muy, muy asustada. Nunca había sufrido semejante violencia antes. No había nombres [en los uniformes de los policías], eran agentes gordos y la mayoría de ellos olía a alcohol".





Los diarios, incluido el más emblemático, el Sydney Morning Herald, publicaron el nombre, la dirección y la profesión de las personas detenidas, revelando así su homosexualidad a su familia y a sus empleadores. Algunos perdieron su trabajo.





Los a√Īos de activismo que dieron lugar a ese primer "Mardi Gras", celebrado luego en el verano austral, son el tema de "Riot" (disturbio), una pel√≠cula que acaba de emitir el canal nacional ABC.





El filme retrata una efervescencia inspirada por distintas corrientes como los movimientos de liberación de las mujeres y de defensa de los trabajadores. En aquella época, ser homosexual obligaba a enfrentarse al acoso policial, el ostracismo y las amenazas de perder el empleo.





Las madres lesbianas ten√≠an dificultades para conservar la custodia de sus ni√Īos, y los hombres homosexuales sufr√≠an a menudo palizas.





"La situaci√≥n era desastrosa", explica Ken Davis, otro "setentayochista". "Era muy dif√≠cil porque las relaciones sexuales entre hombres eran ilegales en todos los estados y territorios, las muestras p√ļblicas de afecto entre mujeres eran ilegales".





- Un momento decisivo -.

Hubo que esperar hasta 1984 para que las relaciones entre hombres fueran despenalizadas en Nueva Gales del Sur, y muchos a√Īos m√°s para que ocurriera en algunos estados.





Davis describe el 24 de junio de 1978 como "un momento decisivo" para los derechos civiles australianos. "Planteó preguntas importantes sobre el poder de la policía y el derecho para la gente de manifestarse de forma pacífica".





El a√Īo pasado, el "Mardi Gras" reuni√≥ a 250.000 personas, un n√ļmero que aumenta de a√Īo en a√Īo. La cantante estadounidense Cher, todo un √≠cono para la comunidad homosexual, actuar√° el s√°bado en S√≠dney.





Los organizadores tratan de aprovechar el éxito comercial del evento sin olvidar sus orígenes militantes.





"El Mardi Gras desempe√Īa ahora el papel de Robin Hood", dice la directora general de la celebraci√≥n, Terese Casu. "Somos una empresa, somos mucho m√°s comerciales que antes, pero podemos apoyar y ayudar a los grupos protestatarios m√°s peque√Īos".





En 2016, el Parlamento de Nueva Gales del Sur, la policía estatal y el Sydney Morning Herald pidieron perdón a los "setentayochista".





Y el a√Īo pasado, Australia vot√≥ la legalizaci√≥n del matrimonio homosexual.





Para Ken Davis, aunque todavía quedan asuntos por abordar en materia de derechos LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), el "Mardi Gras" puede ser también la plataforma "para los grandes problemas" de Australia como los derechos de los indígenas y el bienestar de los refugiados. "Está bien tener una noche de sátira en la que se puede criticar el poder con humor", asegura.