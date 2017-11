El creador de la reconocida serie "Mad Men", Matthew Weiner, fue acusado por su exguionista Kater Gordon de haberla acosado sexualmente y reconoció haberse sentido "amenazada y devaluada" por su comentario.





Gordon publicó su denuncia hacia Weiner en el portal The Information y recordó que el hecho tuvo lugar durante una jornada laboral en la que ambos estuvieron trabajando hasta tarde y en la que el escritor, director y productor le dijo que la dejara verla desnuda.





La mujer, ganadora de un Emmy por su trabajo en la serie en 2009, trató de obviar esas palabras y trabajó para finalizar un guión, pero un año después fue despedida porque, según relató, le dijeron que sus esfuerzos "no habían estado a la altura" y no volvió a trabajar nunca en Hollywood, informó EFE.





Gordon reconoció haberse sentido "amenazada y devaluada" por su comentario, pero los representantes de Weiner aseguran que su cliente no recuerda haberlo hecho.





La exguionista comenzó su carrera como asistenta personal de Weiner en 2007 y, menos de un año después, fue ascendida como asistenta de los guionistas de la serie.





"Él luchó por mí. Fue extremadamente satisfactorio", admitió la mujer, quien aseguró que no hizo pública esta denuncia en su momento por miedo a perder su puesto de trabajo.





La acusación de Gordón se suma a las denuncias conocidas ayer contra el comediante estadounidense Louis C.K, creador de la serie televisiva "Louie", quien fue acusado por cinco mujeres de conducta sexual indebida, y tras lo difundido suspendieron el estreno de su ultimo filme, "I Love You, Daddy".





Horas después de que se conocieran las denuncias contra el humorista, cuya estreno de la última película rodada en Nueva York fue cancelada, HBO anunció que las producciones desarrolladas en colaboración habían sido eliminadas del catálogo de sus servicios bajo demanda además de asegurar que no participará del especial "Night of Too Manu Stars".





Estas acusaciones contra Weiner y Louis C.K se suman a uno de los mayores escándalos de la industria del entretenimiento que tiene en el centro de la escena al productor estadounidense Harvey Weinstein, acusado por 40 mujeres y expulsado de la Academia.





El productor y director de Hollywood Brett Ratner, el director y guionista James Toback, Bob Weiner -hermano y socio de Harvey-, y los actores Kevin Spacey, Steven Seagal y Dustin Hoffman, también fueron noticia en estos últimos días.





Fuente: Efe vía Télam.