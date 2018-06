Donald Trump Jr. hizo oficial su relación con una presentadora de Fox News

Fue el pasado mes de mayo cuando todavía estaba sin resolver el divorcio de su esposa cuando se supo que Donald Trump Jr. salía con la presentadora de Fox News, Kimberly Guilfoyle. Según publicó Page Six el hijo del presidente de EE UU y Guilfoyle, copresentadora de The Five, llevaban saliendo varias semanas mientras avanza su divorcio de Vanessa Trump, con quien ha estado casado 12 años. El matrimonio, que tiene cinco hijos, inició los trámites de divorcio a finales del mes de marzo.





"Don Jr. y Kimberly se están viendo y están pasando un gran momento. Si bien él quiere respetar la privacidad de su familia, se está divorciandoy disfruta de la compañía de Kimberly ", dijo una fuente a este medio en ese momento.





Guilfoyle es conocida por sus fuertes conexiones con la familia Trump a quien respalda incansablemente. El año pasado anunció que estaba hablando con la administración sobre un trabajo de secretaria de prensa, antes de que supiera que estaba bajo contrato con Fox News.





La presentadora estuvo casada durante cuatro años con el ex alcalde de San Francisco y actual vicegobernador de California Gavin Newsom. Se separaron en 2005 cuando se mudó a Nueva York para comenzar una carrera en televisión. También ha salido con Anthony Scaramucci el año pasado cuando este se separó de su esposa, Deidre Ball, esta fue nombrada, aunque brevemente, directora de comunicaciones de la Casa Blanca. Antes de iniciar su carrera en televisión, Guilfoyle estudió derecho y trabajó como asistente judicial en la fiscalía distrital de San Francisco.