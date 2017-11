Denuncian que todos sabían que Spacey era un "toquetón"

Un exempleado del teatro londinense Old Vic, del que el actor estadounidense Kevin Spacey fue director artístico durante 11 años, se sumó este jueves a las recientes denuncias de acoso sexual contra el artista y acusó al establecimiento de haber hecho la vista gorda.

"Lo he visto manosear a hombres en varias ocasiones en todo tipo de situaciones (...) en su piso de North Lambeth, e incluso en el Old Vic y en su pub favorito", declaró este exempleado bajo anonimato al diario británico The Guardian.

"Se aprovechaba del hecho de ser una gran estrella. Tocaba a hombres en la entrepierna, haciéndolo rápidamente para que no pudieran apartarse de su camino", explicó.

"Lo que me enfada es la hipocresía de lugares como el Old Vic que afirman ahora que no sabían nada", prosiguió.

Rebecca Gooden, becaria en el Old Vic en 2010, contó a The Guardian que las historias sobre el comportamiento de Spacey, de 58 años, eran muy conocidas en el teatro dirigido por el actor entre 2004 y 2015.

Según le contaron, la administración del lugar rechazó candidaturas de varios jóvenes "hermosos" para algún puesto, después de que tuvieran incidentes relacionados con Spacey.

"Había una broma recurrente sobre el tema. Me dijeron que no tenía derecho a hablar de ello fuera del teatro. El hecho de que el teatro haya elegido alegar que no sabía nada me pone enferma".

Contactado por la AFP, el Old Vic dijo en un correo electrónico que "no está actualmente en condiciones de comentar lo que podría haber ocurrido en el pasado".

El teatro dijo haber creado el martes una dirección de correo electrónico (confidential@oldvictheatre.com) donde enviar quejas respecto a un posible comportamiento inapropiado de Spacey.

"Desde que hemos abierto esta línea de comunicación confidencial, hemos comprobado la gran ventaja de esta nueva política de apertura y de compartición segura de información.

Ayudamos, respaldamos y alentamos el importante cambio de cultura iniciado en la industria", añadió el Old Vic.

Spacey, que obtuvo dos Óscar, se encuentra en el ojo del huracán desde que el actor Anthony Rapp, de 46 años, lo acusó de intentar agredirlo sexualmente cuando apenas tenía 14 años.

El martes, un barman inglés, Daniel Beal, lo acusó en el periódico The Sun de haberse exhibido delante de él en 2010 y de haber comprado su silencio regalándole um reloj de lujo, valorado en cerca de 5.670 euros.