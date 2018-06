Alec Baldwin está llamando a los ciudadanos a apoyar, y al Congreso a proteger, la investigación del asesor especial Robert Mueller por las elecciones del 2016.





El actor, conocido por infinidad de películas y últimamente viral por su interpretación del presidente Donald Trump en el programa de comedia "Saturday Night Live", aparece como él mismo en un video publicitado como una pieza de opinión, lanzado por Trump Crimes Watch.





En el video, Baldwin señala declaraciones de culpabilidad derivadas de la investigación de un año.





La campaña es coordinada por grupos que incluyen We Stand United, Public Citizen, The Loyal Opposition y Stand Up America.





Trump y su equipo legal han atacado en repetidas ocasiones la investigación de Mueller como excesivamente amplia.





El abogado de Trump, Rudy Giuliani, ha dicho que el presidente podría indultar a los implicados en la investigación de Mueller de la injerencia rusa una vez ésta termine, si cree que fueron tratados "injustamente".