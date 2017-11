Cuatro actrices españolas denunciaron acoso sexual

Las actrices españoles Aitana Sánchez Gijón, Carla Hidalgo, Ana Gracia y Maru Valdivieso revelaron a la prensa de ese país sus experiencias de acoso sexual por parte de hombres de la industria cinematográfica de España , luego de que se conocieran las denuncias contra el productor estadounidense Harvey Weinstein.





Sánchez Gijón, ex presidenta de la Academia de Cine de España, afirmó que "al igual que ocurrió durante años en Hollywood hay miedo a hablar de este tema en España. Es un tema difícil de abordar, por supuesto. Ahora, gracias a lo que está llegando de Estados Unidos las mujeres tenemos cada vez menos miedo de hablar y alzar la voz. ¿Por qué tomar como una normalidad algo que no lo es en absoluto?".





Aitana-Sánchez-Gijón-2.jpg Aitana Sánchez Gijón.



La actriz de filmes como "El maquinista", "Ni el tiro del final" y "La Ley de la Frontera contó un episodio con un productor que la citó en un hotel. "Subí a esa habitación, no había cámaras ni nada, me dijo que la prueba me la haría otro día pero que quería estudiar ángulos de luz. Empezó a tocarme la cara, a colocarme el cuerpo y a aproximarse mucho. Me sentí fatal y me fui", relató la actriz.





Hidalgo, conocida por "Muertos de risa", denunció las amenazas que recibió de un actor, productor y director español "muy conocido" y del que no quiere revelar el nombre.





Amenazas que se cumplieron ya que reveló que "en producciones de cine y en proyectos televisivos donde ha estado este señor no me ha dejado participar, recurriendo a su poder".





Su episodio tuvo lugar durante un viaje promocional. "La recepcionista se refirió a nosotros como 'Señores de....' Yo respondí que había un error y él me cogió del brazo y me susurró: 'No me montes el pollo y sube a la habitación'. Le miré y dije: 'No, quiero una habitación para mí' (...) Cuando iba a salir me dijo: 'Si te vas y no te acuestas conmigo me voy a encargar de que no trabajes nunca más".





"Cuando se lo conté a otros compañeros me dijeron que era el modus operandi de ese tipo" cuenta Hidalgo, quien explica que la razón de no haber contado nada hasta ahora es "por miedo".





Carla-Hidalgo-1.jpg Carla Hidalgo. Carla-Hidalgo-2.jpg Carla-Hidalgo-3.jpg Carla Hidalgo



Gracia, la actriz de 'La vaquilla' o 'Truman' vivió un caso de acoso de parte de un director. "Me dejó en paz porque se dedicó a acosar a la actriz protagonista, que estaba harta y desesperada. Esto y otras modalidades más crudas sucedieron y siguen sucediendo, como en otros ámbitos".





Ana-Gracia.jpg Ana Gracia.



"Esperemos que las mujeres hablen de ello y se pueda parar el acoso", comentó.





Valdivielso, actriz de "Los amantes del Círculo Polar" y "Roma Santa", contó también una experiencia en un casting ya que la obligaron a desnudarse de cintura para arriba: "Me sentí culpable mucho tiempo. Pensé que tendría que haberme ido de allí en el primer minuto, cuando me enseñó el dormitorio. Y a la mierda la película. En ese momento de mi vida no tenía claros los límites. Ahora sí".