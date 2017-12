Con normalidad, abrieron los colegios electorales para el balotage presidencial en Chile

La segunda vuelta electoral para definir al futuro presidente de Chile se inició esta mañana sin inconvenientes mayores y con las expectativas sobre el nivel de participación que tendrán los comicios más reñidos desde el retorno a la democracia al país trasandino.



Algo más de 14 millones de chilenos se encuentran habilitados para votar para elegir en segunda vuelta a su nuevo presidente entre los dos candidatos que llegaron al balotage: el oficialista Alejandro Guillier y el ex mandatario conservador Sebastián Piñera.



Piñera, abanderado de la coalición de derecha Chile Vamos, fue ganador en la primera vuelta con un 36,6% de los votos, seguido del candidato del pacto oficialista Nueva Mayoría, con un 22,8 %.



No obstante, Guillier ya recibió el apoyo explícito del ex candidato progresista Marco Enríquez-Ominami, quién logró un 5,7% de los votos, del izquierdista Alejandro Navarro, con el 0,3 %, de parte de la Democracia Cristiana, cuya candidata Carolina Goic, obtuvo un 5,8 % de los sufragios y de la candidata del izquierdista Frente Amplio, que obtuvo un 20,2 % de los votos.



La primera vuelta electoral estuvo signada por la escasa participación popular -solo algo más del 45% de los habilitados se presentó a votar- lo que provocó un escenario abierto sobre cuál será el resultado definitivo.



En este sentido, en un desayuno previo a la apertura de los colegios electorales, Guillier consideró que espera que la jornada "sea como siempre, una votación masiva".



Por su parte, el candidato de Chile Vamos se mostró en su casa familiar rodeado de sus hijos y nietos donde llamó a votar "con responsabilidad".