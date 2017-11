Con 29 años, estas son las causas por las que lucha Emma Stone

El año 2017 ha sido sin lugar a dudas el de Emma Stone . La estrella que este lunes 6 de noviembre celebra 29 años, ganó su primer Oscar como mejor actriz gracias a su papel en La ciudad de las estrellas: La, La, Land, se convirtió en la intérprete mejor pagada del mundo al percibir 22,1 millones de euros y además, ha aprovechado su voz para luchar por la igualdad de género, el control de armas o el derecho a decidir libremente la maternidad.





Estas son las principales causas por la que Emma Stone lucha.





1. Igualdad de género:

Ha sido una de las estrellas que más se ha pronunciado sobre la disparidad salarial en la industria del cine. En una entrevista con la Out Magazine confesó que sus compañeros, hombres, decidieron bajarse el sueldo con tal de lograr que ella ganara lo mismo que ellos. Y aunque no quiso revelar quienes de ellos decidieron reducir sus ingresos, sí que dijo que lo hicieron porque consideraban que era lo más justo con ella.





"En el tiempo que llevo en esta carrera he necesitado que mis compañeros hombres tengan que reducirse el sueldo para que yo pueda estar en igualdad salarial. Y eso es algo que ellos hacen porque sienten que es lo correcto y lo justo. Eso, además, es algo que no necesariamente se discute", dijo indignada por esta situación, y añadió: "No se trata de 'las mujeres son esto y los hombres esto otro'. Se trata de que todos somos lo mismo, somos iguales, merecemos el mismo respeto y los mismos derechos".





Según la estadounidense, el sistema de cotización en Hollywood calcula lo que le va a pagar a un actor en función de cuánto dinero generaron en sus producciones anteriores. "Si mi compañero de reparto, que seguramente tiene una cotización más alta que la mía, cree que debemos estar en el mismo nivel y decide que le recorten su paga para que podamos emparejarnos, entonces eso cambia mi próxima cotización y por ende mi vida".





2. El derecho a decidir libremente la maternidad

El derecho a decidir libremente la maternidad y la soberanía sobre el propio cuerpo ha sido una de las luchas tradicionales del feminismo. Y aunque sigue siendo un tema que divide y enfrenta a diferentes sectores de la sociedad, Emma Stone ha usado su influencia en pro de esta batalla. En la pasada entrega de los Oscar desfiló por la alfombra roja con un pequeño y discreto pin con el logo de la organización Planned Parenthood (Paternidad planificada, en castellano). Si bien no habló del tema frente a las cámaras, con el solo acto de lucirlo logró que se hablara del significado de su insignia.





3. El control de armas

El pasado octubre Emma Stone se unió a Julianne Moore y Melissa McCarthy en un vídeo en el que exigen que las leyes para el control de armas sean más estrictas en Estados Unidos y rechaza la Asociación Nacional del Rifle. Bajo el nombre Call the Congress #RejectNRA' estas famosas instaron a los estadounidenses a que llamen al Congreso y muestren su rechazo a un proyecto de ley que restringe la normativa sobre la seguridad de los silenciadores y otro que facilita el transporte oculto de armas de fuego entre diferentes Estados.





El vídeo se difundió después de la mayor matanza con armas de fuego en la historia estadounidense, que se produjo en la noche del 2 de octubre durante un concierto en Las Vegas que acabó con la vida de 59 personas y causó más de 500 heridos. "El tiroteo masivo en Las Vegas nos tiene a todos llorando, asustados y enfadados", dice en el clip la oscarizada actriz.