Capturó a una enorme pitón con sus propias manos

Un video de un profesor indio de botánica que captura a una pitón de varios metros de longitud con sus propias manos ha incendiado las redes sociales, por la temeridad del hombre. Los hechos tuvieron lugar este miércoles en la ciudad de Allahabad, en el noreste de la India, informa el periódico The Times of India.



El profesor de la Universidad Shyama Prasad Mukherjee, NB Singh, estaba discutiendo un proyecto con otro miembro del recinto cuando recibió una llamada de un estudiante sobre el reptil, que había ingresado al campus.



Según los reportes, el hombre inmediatamente corrió hacia donde la serpiente había sido descubierta y atrapó al reptil, de 24 kilogramos. Más tarde se la entregó a los oficiales del departamento forestal.



"Inicialmente fui reticente, pero cuando se me vino a la mente la idea de que los estudiantes podrían matar a la pitón, corrí al lugar", relató Singh. El profesor —que ha capturado más de una docena de serpientes hasta la fecha— aclaró que "la pitón fue hostil y que le costó mucho esfuerzo capturarla".







Atrapó una piton

Singh atrapa serpientes para ayudar a trasladarlas a lugares más seguros. Afirma que su objetivo era informar a la gente que las pitones no son peligrosas, a menos que sean provocadas.