Brendan Fraser también denunció un abuso sexual

"Extendió su mano izquierda y agarró una de mis nalgas, mientras que metió uno de sus dedos y comenzó a moverlo", relató. Berk, por su parte, ya había mencionado el episodio en su libro autobiográfico, asegurando que le había pellizcado el trasero a modo de broma. Fraser, sin embargo, asegura que el hecho no fue gracioso, y que en ese momento se sintió abrumado por el miedo.

"Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si tuviera una pelota en mi garganta. Pensé que iba a llorar ", recuerda. Luego del episodio, fue a su casa y le contó a su esposa lo sucedido. Sin embargo, sentía miedo de hablar en público sobre el incidente.

A través de sus representantes, el actor exigió un pedido de disculpas a la HFPA. Berk, en tanto, le reconoció a GQ haberle escrito una carta, aunque negó haberse hecho cargo del abuso. "Fue algo más del tipo 'si hice algo que molestó al señor Fraser, no fue intencional y pido disculpas'", aseguró el periodista, que sigue siendo miembro de la entidad. "La versión del señor Fraser es una invención total", indicó.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, en tanto, también fu consultada y respondió con un comunicado. "La HFPA se opone firmemente al acoso sexual y al tipo de comportamiento descrito en este artículo. A lo largo de los años, hemos mantenido una relación de trabajo positiva con Brendan, que incluye anunciar los nominados al Golden Globe, asistir a la ceremonia y participar en conferencias de prensa. Este informe incluye una supuesta información que la HFPA desconocía anteriormente y en este momento estamos investigando más detalles sobre el incidente", dice el texto.

El actor, por su parte, aseguró que aquel incidente lo volvió más solitario y que luego de que ocurriera, decidió retirarse de la vida pública. Además, afirmó que la HFPA lo incluyó en una "lista negra" y que rara vez lo volvieron a invitar a los Globos de Oro. "El teléfono dejó de sonar y comencé a preguntarme por qué. Hay muchas razones, pero, ¿fue esta una de ellas? Yo creo que sí", apuntó, responsabilizando a la entidad por la falta de propuestas laborales.

Fraser, por último, señaló que se sintió animado a contar su historia por los movimientos #MeToo y Time's Up. "Conozco a Rose McGowan, a Ashley Judd y a Mira Sorvino. Trabajé con ellas. Las siento mis amigas. No he hablado con ellas en años, pero son mis amigas. Este movimiento es maravilloso, al igual que esta gente con el coraje de decir lo que yo no tuve el coraje de decir", expresó.