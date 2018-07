Bordón habló de la decisión de Chile de expulsar extranjeros con antecedentes policiales

Al respecto, Bordón profundizó: "En general entendemos que la intención es garantizar la mayor recepción de extranjeros, pero en forma legal y poner el foco en sacar de su país a quienes son delincuentes o tienen antecedentes. En el caso de los argentinos, no tenemos problemas de seguridad jurídica, no es un tema masivo y los acuerdos jurídicos han funcionado, con la participación de los cónsules".

Corredor internacional

Sobre el paso a Chile, el embajador argentino se refirió a tres temas: el ferrocarril trasandino, el viejo túnel ferroviario y los avances en las aduanas argentinas y chilenas.





Del Ferrocarril Trasandino dijo que es una iniciativa privada -con lo cual coincidió el gobierno argentino de Cristina Fernández- en la que los empresarios solicitaron a los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera las garantías para endeudarse y avanzar con la obra. "Los dos mandatarios en su momento tuvieron visiones diferentes a las de los empresarios en cuanto a los costos, por lo que no le dieron las garantías. Esta obra, por el momento es irrealizable, no está aprobada jurídicamente su garantía. Sin embargo, no ha sido desahuciada".





Luego se refirió al viejo túnel ferroviario paralelo al túnel internacional. "Hay crédito aprobado por el lado argentino y está la garantía estatal chilena. Es prioridad uno en la agenda binacional y tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta obra está adjudicada por menos de lo que se había previsto", detalló, pero no habló de tiempos.





Bordón agregó que "al túnel paralelo hay que sumar la aprobación de una mejora de los caminos hasta Potrerillos y hay un préstamo aprobado, pero todavía sin licitar, para mejorar sectores peligrosos de la ruta.





Finalmente el embajador remarcó que Chile está a un año y medio de terminar su nuevo complejo aduanero y que Argentina está mostrando avances en Uspalata y Horcones. "Es decir que estamos solucionando el cuello de botella a un año y el que se va a producir dentro de cinco años", sintetizó.