Bono y su dolor por la situación de los inmigrantes en Estados Unidos

El cantante de la banda de rock U2, Bono, pidió el martes a los legisladores de Estados Unidos que exijan el cese de la separación familiar de migrantes en la frontera con México





"No puedo pensar en una cosa más antiestadounidense que poner a niños en bodegas", dijo el rockero a The Associated Press.





Bono dijo que debido a que él es irlandés, es difícil no pensar en la historia de su propio pueblo.





"Para cualquiera, pero especialmente para la gente irlandesa, que esencialmente fue refugiada económica en este país, es muy, muy doloroso", dijo sobre la separación de familias.





El rockero visitó el Capitolio para agradecer a legisladores republicanos y demócratas por los fondos que aprobaron para programas de desarrollo en el extranjero. Él es cofundador de The One Campaign, que aboga por poner fin a la pobreza extrema y a enfermedades prevenibles, especialmente en África.