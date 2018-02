"Black Panther" despertó la moda africana

La vibrante moda africana de "Black Panther" salió de la pantalla y llegó a las salas de cine de Estados Unidos en las primeras funciones de la exitosa cinta de superhéroes de Marvel con turbantes, trajes típicos e incluso algunos confeccionados por los mismos fans.





El público dio la bienvenida a un superhéroe que muchos cinéfilos negros dijeron que les dio la oportunidad de celebrar su herencia de una manera que no habían podido hacer antes.





"Estamos emocionados porque tenemos representación en una película que no se trata de esclavitud, que no se trata de juicios y problemas, sino de un poderoso imperio africano, que es de dónde venimos en primer lugar", dijo la tatuadora Elisheba Mrozik, quien asistió a una de las primeras funciones de la película en Nashville.





Mrozik llevaba un amplio vestido negro sin mangas con patrones de diseños en morado y amarillo que ella dijo que fue hecho en Nigeria y que compró para el estreno de la película y el Mes de la Historia Negra.





"Alguien que se ve como yo es un superhéroe y nadie lo está blanqueando, eso es hermoso", dijo.





En los casi 10 años desde que "Iron Man" de Marvel desató todo un universo de películas de superhéroes, ha habido múltiples oportunidades para que los fans se vistan de Spider-Man, Batman, Hulk y muchos más.





Pero "Black Panther" ha desatado algo diferente, una oportunidad para que el público negro vea aun superhéroe que no solo se ve como ellos, sino que también presenta una visión diferente de África a la que normalmente se ha visto en el cine. La cinta se desarrolla en la nación ficticia de Wakanda, un oasis con grandes avances tecnológicos que nunca ha sido colonizado, la película ha sido elogiada por su visión del afrofuturismo, sus fuertes e inteligentes personajes femeninos y por tener una historia que rompe con los estereotipos sobre el continente y su gente.





En sus funciones de preestreno en Estados Unidos sumó 25,2 millones de dólares, convirtiéndola en el mayor debut de un estreno en febrero y el segundo mejor preestreno para una cinta de Marvel Studios.





En una de las primeras funciones en el Teatro Chino TCL de Hollywood, Segun Begunrin y su familia llevaban un traje morado brillante con un significado especial.





"Fue la tela que elegimos para el funeral de mi padre, así que lo hicimos para celebrar su vida, es una forma de celebración para la película", dijo.





Jacob Taylor quien asistió a una función en Los Angeles dijo que el impacto de "Black Panther" se extiende más allá de la comunidad afroestadounidense. "Creo que es un indicador de dónde estamos como cultura", dijo. "Es la lucha por la diversidad, la inclusión, la igualdad de sueldos y todo eso, así que es muy oportuna".





En una función en Times Square en Nueva York, Mykwain Gainey llevó puesta una manta sotho usada por las tribus bantú en Sudáfrica. "Aparece bastante en la película y es una herencia cultural", dijo. Gainey dijo que quería ponerse algo acorde para la película pero también quería permanecer abrigado.





Kiara Citron, quien es una enorme fan de Marvel Comics y tuvo una boda con temática de Deadpool, estuvo en el mismo cine y llevó un vestido de satén azul brillante para el que requirió una semana de confección y al cual agregó un turbante que hizo con la tela que le sobró.





"Hice algo para la ocasión porque nunca había tenío la oportunidad de hacerlo antes", dijo. "Nunca había ido a un cine a ver una película así antes por eso necesitaba ir con todo".





Kermit El-Amin, de 25 años, llevó ropa con estampados africanos en Nashville.





"Quería asegurarme de que la gente supiera que me siento cómodo", dijo El-Amin. "Me siento cómodo en la piel que tengo y me siento cómo haciendo cosas como esta".





Ronald Simmons, fundador del cibersitio YouDontReadComics.com, llevó una camiseta de Black Panther a Times Square. Señaló que esperaba que "Black Panther" le cambiara la vida a muchos fans, especialmente a niños.





"Si fuera un niño y hubiese visto 'Black Panther' eso habría sido genial", dijo. "Crecí con muchos héroes y ninguno se veía como yo para nada. Y todavía amo a esos héroes, pero puedo imaginarme ser un niño y ver a un personaje que se ve como yo y estar bastante emocionado".