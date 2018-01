Océano Antártico. Un poco de #mar dura en nuestro rumbo de vuelta a la isla del Rey Jorge.

Antarctic Ocean. A bit of rough sea in our bound back to King George Island. @bardemantarctic @greenpeace_esp @greenpeaceships @greenpeace #ocean #antartica #sailing #articsunrise #waves pic.twitter.com/6ZZxpW9ZBF