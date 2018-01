La actriz Ashley Judd afirmó que el productor de Hollywood Harvey Weinstein , acusado por varias figuras de acoso sexual, la excluyó de muchos proyectos y frenó su carrera en la meca del cine por no haber cedido a sus insinuaciones.





"No me daba miedo Harvey Weinstein y creo que por eso él me excluyó", manifestó la actriz en una entrevista concedida a la cadena británica BBC, que reproduce la agencia EFE.





Weinstein.jpg



Estas afirmaciones coinciden con lo narrado tiempo atrás por Judd, quien había revelado un incidente en 1997, cuando el productor la convocó a una habitación de un hotel para hablar de un proyecto y, una vez allí, intentó sin éxito abusar de ella.





La actriz remarcó que Weinstein siguió "acosándola" en los años siguientes y que, ante sus constantes negativas, "saboteó" su carrera.





"En mi caso particular, lo que él dijo de que no me había puesto un dedo encima, no lo hizo, porque me pude escapar de la habitación", afirmó Judd, quien insistió que el productor "abusó de su poder y se comportó con superioridad" con respecto a ella.





Su versión en torno a un posible "sabotaje" también encuentran asidero en declaraciones realizadas por el director neozelandés Peter Jackson, quien hace un mes reveló que, en 1998, Weinstein lo presionó para que no incluyera a Judd y a Mira Sorvino en "El señor de los anillos", un proyecto que contaba con su producción.