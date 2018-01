Aseguraron que el cambio climático afectará al cacao en 2050

La difusión de dos investigaciones que afirman que el cambio climático provocará la desaparición del cultivo de cacao para el 2050 generó polémicas y desmentidas.



"El cambio climático no hará que desaparezca el cacao para mediados de siglo de una manera automática. Se trata de una mala interpretación de al menos dos investigaciones, una de ellas de 2016", sostuvo la agencia Notimex.



A su vez el sitio especializado sciencealert.com explicó que si bien es cierto que el cambio climático afecta a esta planta, la región más dañada donde se produce no es la única en que se cultiva en el mundo.



El reporte original se apoyaba en un reporte de la Universidad de California en Berkeley, según la cual las temperaturas más cálidas y condiciones climáticas más áridas provocarían que la planta del cacao desaparezca tal y como se le conoce a la fecha en 2050.



El mismo reporte precisaba que la región de cultivo afectada se ubica en una franja que va 20 grados hacia el norte y 20 grados hacia el sur respecto al Ecuador.



Las condiciones adecuadas de cultivo, debido al cambio climático, se trasladarán a la zona montañosa a unos 300 metros de altura, lo que dificultaría su desarrollo.



Sin embargo la investigación que sirvió de base no tiene como objetivo el cambio climático, sino la edición genética de la planta del cacao para hacerla más resistente a enfermedades virales y por hongos.



En un comunicado del Innovative Genomics Institute, responsable del estudio, se precisa que este no tiene como objetivo el cambio climático, aunque es obvio que éste afecta a la planta.



Agrega que la afectación que se producirá en este cultivo no lo llevará al punto de extinción, aunque sí reducirá las condiciones favorables de su superficie de cutivo.



La fuente específica de la alarmante noticia es un estudio de la estadunidense National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), que data de 2016.



Este trabajo es el que indica que Costa de Marfil y Ghana en África, así como Indonesia, serán los países más afectados por el cambio climático en sus áreas cacaoteras.



Sin embargo, sciencealerte recuerda que el cacao no es nativo de África sino de América, y se cultiva en otros países, inclusive Australia.



De hecho, un estudio publicado a fines de 2015 indica que los árboles de cacao evolucionaron hace unos 10 millones de años, lo que da una suficiente variabilidad genética que le permitiría enfrentar enfermedades, el cambio climático y ofrecer nuevos sabores.



Este estudio fue encabezado el botánico tropical James Richardson, del Royal Botanic Garden Edinburgh, de Reino Unido, y contó con científicos de las universidades de Rosario y de los Andes, así como de Miami, además del departamento estadunidense de Agricutura.



Datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ubican a África con el 68 por ciento de la produccion mundial de cacao.



En el Lejano Oriente se genera alrededor del 18 por ciento y en América Latina y el Caribe 14 por ciento.