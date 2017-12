El artista californiano Julian Smith y cuatro personas con diversos grados de ceguera crearon "UnSeen", un mural invisible a simple vista, pero que los invidentes podrán disfrutar a partir de hoy durante la Semana de Arte en Miami.



En Wynwood, el barrio de los murales, una pared blanca con una franja de acrílico transparente pasará desapercibida para los miles de turistas y residentes, pero no para los ciegos que podrán leer en braille la descripción de cuatro obras que surgieron de la mente de cuatro invidentes.



Smith, quien vive desde hace tres años en la isla de Mallorca (España), resaltó en entrevista con Efe la importancia de que los invidentes se sientan "incluidos" en estas exhibiciones que son generalmente "una experiencia visual".



Contó que fue contactado por la productora de Los Ángeles Miniac Films, que buscaba a un "artista impulsado emocionalmente por el arte abstracto y que pudiera interpretar arte a través de sonido de forma creativa".



El proyecto, explicó, comenzó cuando una de sus pinturas abstractas, de una autopista a lo largo de la costa en California, fue descrita a cuatro personas con discapacidad visual de la organización Miami Lighthouse for the Blind y ellos la interpretaron en sus mentes y le contaron en una grabación cómo se la imaginaban.



A partir de esas grabaciones, Smith las reinterpretó y pintó en Mallorca cuatro nuevas versiones de su obra y las describió, lo que compone la instalación en braille en el mural urbano invisible.



"El reto para mí fue interpretar con éxito sus emocione. Es difícil porque por supuesto es abstracto, está sujeto al espectador, pero como artista quería estar muy cercano a las fuentes", manifestó.



El pintor se mostró sorprendido de la diferencia de cada una de las cuatro obras en las que tuvo que interpretar diversos sentimientos relacionados con la "verdad, las memorias y la vitalidad" y recordó que la obra original suya la pintó "con nostalgia" de vivir lejos de California.



El californiano contó que cada respuesta fue un testimonio impresionante y emocional sobre la vida de cada uno de los participantes.



Esas pinturas, que nunca salieron de España, sin embargo, también pueden ser vistas por aquellos sin esta discapacidad a través de la tecnología de realidad aumentada, al activar con teléfonos celulares códigos QR situados en el mural.



La instalación "UnSeen", en la que también colaboró Wynwood Ventures, busca que la comunidad invidente viva también "una experiencia artística" durante "Art Week", que tiene como epicentro la famosa feria Art Basel, que estará abierta al público hasta el próximo domingo.



El pintor invitó a los artistas a enfrentar el reto de trabajar con esta comunidad y tener esta experiencia. "Es un ejercicio muy interesante y emocional".