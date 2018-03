Actriz porno denuncia amenazas por encuentro con Trump

La actriz porno Stormy Daniels dijo que la amenazaron para que callara sobre su presunto encuentro sexual con el ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump en 2006, al conceder una entrevista muy esperada en el programa "60 Minutes" difundida el domingo.





Daniels indicó que un hombre no identificado la amenazó en Las Vegas para que no dijera nada sobre su presunta relación sexual con el magnate, un incidente en el que según ella también amenazaron a su pequeña hija. Dijo que tuvo un encuentro de sexo consensual con el futuro presidente.





"Él sabe que digo la verdad", afirmó Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford. Ella no alega que haya sido coaccionada en su encuentro con Trump, y señaló: "Esto no es un 'A mí también'. Yo no fui una víctima", refiriéndose al nombre que se le ha dado a las recientes protestas femeninas contra los abusos sexuales.





La estrella de películas para adultos proporcionó poca evidencia nueva sobre su presunto amorío con el magnate, pero dijo que en 2011 enfrentó tácticas amenazadoras para asegurar su silencio.





Daniels indicó que, en el incidente en un estacionamiento, el hombre le dijo: "Deja a Trump en paz. Olvida la historia". Dijo que entonces él miró a su hija y señaló: "Esa es una hermosa niña pequeña. Sería una lástima si algo le pasara a su mamá".





Daniels recibió un pago de 130.000 dólares unos días antes de los comicios de 2016 a cambio de que guardara silencio y ha buscado invalidar un acuerdo de no divulgación.





La Casa Blanca no hizo comentarios el domingo sobre la entrevista. Trump, a través de sus representantes, ha rechazado las acusaciones. Su abogado, Michael Cohen, ha dicho que el ahora mandatario nunca tuvo un amorío con Daniels, y que él pagó los 130.000 dólares de su bolsillo.





Cohen ha dicho que ni la Organización Trump ni la campaña del candidato tuvieron que ver con la transacción con Daniels, y que a él no le reembolsaron el pago. Sin embargo, Michael Avenatti, el abogado de la actriz porno, le dijo a "60 Minutes" que tiene documentos que muestran que Cohen utilizó su dirección de correo electrónico de la Organización Trump en la preparación del pago y que el acuerdo de no divulgación fue enviado por FedEx a la oficina de Cohen en la Organización Trump en la Torre Trump.





En la entrevista, Daniels proporcionó algunos detalles de su encuentro sexual con Trump.





"Él dijo algo así: 'Guau, tú eres especial. Me recuerdas a mi hija'... 'Eres inteligente y hermosa, y una mujer a estimar, y me agradas. Me agradas".





Daniels dijo que después de cenar en la habitación de Trump tuvieron relaciones sexuales. Él no usó un condón, señaló, y ella no le pidió que lo utilizara. Después le pidió que quería volver a verla.





Se le preguntó por qué está hablando ahora, y respondió: "Porque para mí era muy importante poder defenderme".