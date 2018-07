Una empleada de un local de comidas sometió a una clienta "sacada"

Una brutal pelea se registró en un local de McDonald's en Estados Unidos, entre una empleada, con clara superioridad en fuerza, contra una clienta enfurecida.



En un video grabado por un cliente se ve cómo la consumidora lanzó un batido y una bandeja contra la empleada, que se acercaba enardecida hacia ella.



Entonces, la trabajadora agarró a la joven, que se encontraba vestida con una pequeña camiseta negra y pantalones cortos y la comenzó a golpear contra una mesa. Su reacción fue tan violenta, que la clienta quedó con el torso semidesnudo.



Luego, la trabajadora la arrojó contra otra mesa. En ese momento, otros empleados del local intervinieron y separaron a las damas. Pero una empleada que había agarrado a la consumidora para, aparentemente, salvarla de más golpes, también comenzó a agredirla.





Como si aún faltaran golpes, la trabajadora que inicialmente golpeó a la joven, volvió a propinarle otros puños y luego le dijo: "Mi madre no está muerta, tú respetas a mi madre".



En un último esfuerzo, la clienta tomó una silla, pero la empleada se la quitó con facilidad.



La persona que subió el video a Instagram comentó que todo comenzó luego de que "la supervisora cerrara la máquina de refrescos para no permitirle tomar un refresco gratis".



Aunque en el video no se aclara dónde sucedió el altercado, algunos internautas han señalado que tuvo lugar en Las Vegas.