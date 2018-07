Un oso disfruta de un sensual baño en un jacuzzi

El estadounidense Mark Hough se encontraba el pasado viernes tomándose un margarita en su casa de Altadena (California), cuando escuchó unos ruidos extraños provenientes del jardín, informa The New York Times.



En un principio, Hough pensó que se trataba de algún vecino. Sin embargo, al asomarse por encima de unos arbustos para ver qué ocurría, vio a un oso trepando la verja de su propiedad. Tras ponerse a salvo en el interior de la vivienda, Hough fue testigo de cómo durante las siguientes horas el oso se bañaba en su 'jacuzzi', paseaba tranquilamente por el jardín e incluso se bebía su margarita. Finalmente, según el agraviado propietario del cóctel, el oso se marchó en dirección a la calle.



No es la primera vez que se producen encuentros con osos en el área, situada entre un parque natural y la ciudad de Los Ángeles. Según la Policía, esa misma jornada recibieron seis avisos de avistamientos de estos animales.





