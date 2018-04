Un juez ordenó la detención de un perro prófugo en Misiones

El juez José Roberto Segovia, de la localidad de Colonia Wanda, provincia de Misiones, pidió en un escrito dirigido a la intendencia que se quite de las calles y que se "detenga" a un perro, debido a las quejas de los vecinos de los alrededores.



Aunque no se trata propiamente de una orden de captura, el magistrado argumentó "molestias y daños de consideración" y solicitó que el personal municipal interviera y saliera en búsqueda del perro. El can, por su parte, no se ha dejado ver desde entonces, informa Reporte Misiones.



Pufi, el perro fugitivo, está siendo buscado por un equipo de 11 personas que abandonó sus labores cotidianas en obras públicas y control de tránsito para dar con su paradero.



Según informa el medio local, la Municipalidad de Wanda tiene un refugio en óptimas condiciones para perros callejeros o perdidos, que luego son puestos en adopción. De ser encontrado, Pufi podría ser llevado allí, aunque se rumorea que tiene dueño.