Un gato arruinó una entrevista en vivo con un académico

Cuando el canal holandés NTR concertó una entrevista en directo con un reconocido historiador y politólogo polaco, posiblemente no preveía que el protagonismo no lo acapararía el eminente entrevistado, sino su gato.



El analista político en oposición y exactivista anticomunista Jerzy Targalski argumentaba frente a la cámara que en todos los puestos clave de Polonia "están presentes los representantes de los antiguos servicios secretos comunistas", cuando su gato Lisio mostró su desacuerdo con esa postura e intentó interrumpir el discurso. O quizá simplemente consideró que su dueño llevaba demasiado tiempo sin acariciarle la espalda y consideró su legítimo derecho reclamar su atención. Nunca lo sabremos, porque el minino no ofreció declaraciones.





Embed De Poolse historicus & politicoloog Jerzy Targalski is onverstoorbaar pic.twitter.com/Gp4aJRhUlS — Rudy Bouma (@rudybouma) 5 de julio de 2018

Sea como fuere, lo que sí hizo el espontáneo felino fue convertir la entrevista en viral, algo que no siempre consiguen los sesudos análisis geopolíticos.



El lindo gatito trepó por la espalda de Targalski y se colocó sobre sus hombros. Ante la intolerable indiferencia del académico, al desatendido gato no le quedó otra alternativa que frotarse contra la oreja del politólogo y lamérsela mientras su dueño seguía hablando con unos extraños. Pero ni con esas. Entonces Lisio se vio obligado a recurrir a un ardid que no podía fallar: taparle los ojos con la cola.



No obstante, el académico siguió sin inmutarse. Simplemente sostuvo la cola de su mascota de tal manera que no le cubriera los ojos y continuó hablando ante la cámara como si nada.



El video fue publicado este jueves por el periodista holandés Rudy Bouma. Su publicación en Twitter ha sido comentada más de 1.000 veces y ha obtenido casi 2.500 'me gusta'. Pero no el de Lisio.