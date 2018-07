Tecleó con un error y transfirió miles de dólares a un extraño

Un australiano cometió un error al pagar una cuenta bancaria y accidentalmente transfirió una significativa cantidad de dinero a un cliente desconocido de otro banco, informó 9 News.



De acuerdo con la cadena, una pequeña empresa, Whole Landscapes, recibió un pedido de Peter Muraway para preparar un terreno para la construcción. Después de completar el trabajo, la compañía envió una factura por cerca de 25.000 dólares australianos (unos 18.500 dólares estadounidenses) al cliente, quien prometió pagarla de inmediato, pero el dinero nunca llegó.



Pero no fue desidia ni incumplimiento: al pagar la factura, Muraway cometió un error en una de las cifras del código BSB de seis dígitos, el identificador de sucursales bancarias en Australia. Como resultado, el dinero se fue a un banco equivocado, donde había una cuenta con el mismo código que el de Whole Landscapes.



"Fue un simple error de mis gordos dedos", se queja el hombre. Muraway se comunicó con su banco, pero allí le dijeron que no podían ayudarlo. Y en el otro banco, a donde fue a parar el dinero, declararon que no pueden cancelar una transferencia sin el consentimiento del destinatario, quien por alguna razón no se ponía en contacto.



Sin embargo, después de que esta historia se hizo pública a través de las noticias de televisión, el banco del beneficiario pudo devolver una parte del dinero perdido, equivalente a 15.000 dólares australianos (alrededor de 11.000 dólares estadounidenses).